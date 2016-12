Cearcăne, pungi sau ochi umflați? Elimină-le cu remedii naturale

Rondele de castravete

Feliile subțiri de cartofi sau roșii

Sucurile proaspete din roșii sau cartofi

Ceaiul negru

Cuburi de gheață

Lingurița înghețată

Uleiul de migdale

alimentația bogată în vitamine și minerale

somnul odihnitor de cel puțin 6-7 ore pe noapte

hidratarea eficientă cu până la 2 litri de lichide pe zi

sportul (de preferat în aer liber)

consumul de alcool cu moderație

renunțarea la fumat

Ai cearcăne, pungi sau ochii umflați și te întrebi din ce cauză apar și cum poți să scapi de aceste probleme utilizând remedii naturiste? În materialul pe care l-am pregătit vei găsi răspunsurile la aceste întrebări precum și multe alte sfaturi utile.sunt zonele hiperpigmentate din jurul ochilor și apar din cauza oboselii, a fumatului, a carențelor de vitamine, a deshidratării, a prezenței vaselor de sânge foarte aproape de suprafața pielii sau a înaintării în vârstă.sunt umflăturile de sub pleoapele inferioare și sunt cauzate fie de pierderea tonusului musculaturii de la acest nivel, fapt ce duce la evidențierea grăsimii de sub pleoape, fie de retenția de apă.Atunci când vorbim de ochi umflați ne referim la ceea ce observi în oglindă dimineața, imediat după ce te-ai trezit: atât pleoapa superioară cât și cea inferioară sunt umflate. Dacă senzația de ochi umflați și grei nu trece după 15-20 de minute de când te-ai trezit, ci persistă până spre prânz, înseamnă că: ai dormit mai puține ore decât în mod normal, ai mâncat la masa de seară alimente sărate sau ai consumat ceva mai mult alcool.În continuare îți propunem câteva remedii naturiste care te vor ajuta să-ți recapeți luminozitatea din jurul ochilor:Înainte de a tăia castravetele în rondele subțiri, acesta trebuie spălat, uscat și ținut la congelator aproximativ 10-15 minute. Feliile reci de castravete se aplică pe ambele pleoape și se lasă 20 de minute. Apelează la acest remediu naturist zi de zi, atunci când vrei să scapi de cearcăne, ochi umflați și pungi.Aplică-le sub pleoapele inferioare și vei vedea că dau rezultate foarte bune în cazul cearcănelor.Sucul de cartofi trebuie utilizat imediat după ce l-ai preparat pentru că oxidează destul de repede. În schimb, sucul din roșii poți să-l păstrezi la rece cam o oră înainte să-l folosești. Atunci când ai cearcăne aplică pe zona din jurul ochilor sucul de roșii sau cartofi, lasă-l să acționeze 10-15 minute și clătește la final cu apă rece.Dacă ești consumatoare de ceai negru poți să îmbini utilul cu plăcutul. După ce ți-ai savurat ceaiul preferat, nu arunca pliculețele în care au fost plantele. Păstrează-le în congelator și folosește-le ori de câte ori ai cearcăne sau pungi sub pleoapele inferioare.Gheața te ajută atunci când ai ochii umflați. Învelește un cub de gheață într-un prosop curat și ține-l câteva minute pe pleoape.Un truc foarte bun în cazul în care ai cearcăne este lingurița înghețată. Lasă peste noapte în congelator o linguriță și folosește-o dimineața când te trezești. Ține-o pe zonele cu cearcăne până se încălzește. În timp, atât pungile cât și culoarea închisă a pielii din jurul ochilor se vor atenua.Acesta este bogat în vitamina E și ajută pielea din jurul ochilor să-și recapete culoarea naturală. Pentru efecte vizibile, aplică uleiul de migdale seara înainte de culcare și lasă-l să acționeze pe timpul nopții. După câteva săptămâni vei observa un chip cu aspect mai odihnit.La cele de mai sus se adaugă:

Dacă vei reuși să te detașezi pe cât posibil și de stresul cotidian, vei putea să oferi chipului tău un aspect mai tânăr, fără cearcăne, pungi și ochi umflați.