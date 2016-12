6 semne sigure că partenerul te minte

Tot ce este legat de el este top-secret

Tot mai des sunt momente în care nu-l poți contacta

Șterge istoricul la browser și schimbă parolele conturilor unde aveai și tu acces

Simte nevoia să te convingă atunci când face o afirmație

Tu nu apari nicăieri pe contul lui de Facebook

Își schimbă garderoba și este ceva ciudat legat de asta

Ți se întâmplă tot mai des să ai dubii atunci când vine vorba de sinceritatea partenerului tău? Simți că ceva este în neregulă în comportamentul lui, dar nu ești sigură dacă iți spune sau nu adevărul? Iată câteva semne prin care iți dai seama că te minte:Hai să fim serioase! Despre viața lor personală până și spionii pot să vorbească. Partenerul tău nu are nicio scuză pentru "a ține totul la secret". Relațiile se bazează pe reciprocitate, așa că atât timp cât tu îi dai toate detaliile, la fel ar trebui să facă și el.Nu, nu este adevărat, poate să răspundă la telefon și când merge în vizită la mama și când iese la o bere cu prietenii și când merge în team-building. Sunt foarte rare situațiile în care nu poate răspunde la telefon: atunci când merge la un interviu sau când are o ședință foarte formală (în timpul ședințelor pe care le are zilnic poate să răspundă cât să-ți spună că revine după ce termină). Apropos, asta nu însemnă că trebuie să abuzezi sau să-l deranjezi în momente despre care și tu ști că sunt nepotrivite.Nasol! Motivul pentru care o face este atât de simplu încât nici nu merită să pierdem timpul cu o explicație.Când spun adevărul, bărbații se simt ofensați atunci când nu sunt crezuți. Dacă încercă până în pânzele albe să te convingă că "a avut o ședință care a fost anunțată în ultimul moment" este semn rău. Dacă ți-ar spune adevărul și nu l-ai crede, pur și simplu ți-ar cere să verifici cu oricare dintre colegii lui.Status-ul lui pe Facebook este "într-o relație" dar nicăieri nu scrie cu cine. Mai mult, a șters toate pozele și toate comentariile tale. Știi de ce? Pentru că și "celeilalte" îi spune la fel: iubita, normal că la tine mă refer când spun că sunt într-o relație.

Normal că trebuie să-și schimbe periodic hainele, doar că nu pe toate odată! Și încă ceva: și-a schimbat și stilul la 180°? Până acum purta doar pulovere până în gât și dintr-o dată a trecut la tricouri mulate? Poți fi sigură că vrea să pară mai prezentabil pentru noua lui feblețe.