9 idei să economisești bani fără să-ți schimbi stilul de viață

Închide conturile bancare pe care nu le folosești

Nu mai cumpăra cafea la pahar

Schimbă abonamentul TV cu unul mai ieftin

Fă-ți cumpărăturile online

Cumpără produse marcă proprie ale magazinelor

O dată pe lună mergi la un bar sau restaurant nou deschis

Schimbă abonamentul de telefonie mobilă cu o cartelă prepay

Fă anual o vizită la Farmacia Tei

Profită de Happy hour

Concluzie

Știm că ai citit zeci de articole despre cum să economisești bani și la fel de bine știm că sunt pline de idei care par să nu aibă nicio legătură cu realitatea. Tocmai de aceea, ne-am hotărât să îți propunem aceste 9 sfaturi care se aplică oricăreia dintre noi.Am pornit de la un exercițiu simplu: să vedem dacă este posibil să economisim un total de 1000 de RON pe parcursul unui an. Pare dificil doar pentru că te gândești la suma totală. Dar totul devine mult mai simplu imediat ce realizezi că nu trebuie să pui deoparte decât 83 de RON pe lună.Ai un cont bancar pe care nu-l mai folosești? Dă o fugă la bancă și închide-l! Nu durează decât 10 minute.Banca ți-a oferit un pachet de produse și realizezi că este prea scump și oricum nu folosești nici jumătate dintre serviciile incluse? Mergi la bancă și treci la un pachet inferior.Economie: 3 RON/lună - 36 RON/anÎn fiecare zi lucrătoare cheltuiești 5 RON pe espresso și mergi la serviciu aproximativ 220 de zile pe an. Deci cheltuiești în total 1100 de RON anual. Cumpără-ți un espressor (500 de RON), un termos (45 de RON) și cafea măcinată sau boabe pentru un an (300 de RON).Economie: 255 RON/anProbabil ai deja în grilă canale despre pescuit, vânătoare, fashion, posturi în limbi străine, posturi pentru adulți, etc. Chiar te uiți la toate?Telefonul fix, care era gratuit când ai făcut abonamentul, acum are o taxă de mentenanță lunară. Când ai folosit ultima oară telefonul fix?Stick-urile pentru internet mobil erau odată la modă, doar că acum avem abonamente de date pe telefon și, ca atare, astfel de dispozitive au devenit destul de inutile. Renunță la stick-ul de internet mobil dacă nu îl folosești.Economie: 10 RON/luna - 120 RON/anÎn mod sigur la magazinele online o să găsești produsele la un preț mai bun decât la magazinul de la parterul blocului. De exemplu: plicul cu mâncare pentru pisici este mai ieftin cu 0.4 RON și cumpăr 120 de plicuri pe an, haine, accesorii, etc.Economie: 100 RON/anEu nu cumpăr niciodată produse marca Winny (sau din mărcile cele mai ieftine), dar produsele marcă proprie premium (ex. Delhaize de la MegaImage sau Nature BIO și Harmony de la Cora) sunt de o calitate cel puțin egală cu cea a brandurilor consacrate (câteodată chiar mai bune).Economie: 200 RON/anProbabil că ai observat și tu că prețurile în restaurantele sau barurile care și-au format o clientelă fidelă cresc de la lună la lună. O dată pe lună ieși la un restaurant nou deschis, care încă încercă să-și formeze o clientelă. Nu doar că va fi mai ieftin, dar ai și ocazia să descoperi ceva nou.Economie: 10 RON/ lună - 120 RON/anCompaniile de telefonie mobilă te atrag cu miile de minute sau zecile de GB de date incluse în abonamente. Și totuși, o persoană obișnuită nu folosește mai mult de câteva sute de minute și 1 GB de date. În plus, pentru că nu sunt consumatori captivi, clienții prepay beneficiază mult mai des de oferte promoționale.Economie: 6 RON/lună - 72 RON/anȘtiu că sună a reclamă mascată, dar te asigur că nu este. Caută pe net și o să vezi că nimeni nu reușește să înțeleagă cum pot să aibă prețuri cu 30% (sau chiar 40 și 50%) mai mici decât în marile lanțuri de farmacii.Fă-ți o listă cu medicamentele uzuale pe care le ai în casă și, o dată pe an, mergi la Farmacia Tei să o reînnoiești. Pe lista mea sunt: Paracetamol Sinus, Nurofen, Coldrex, Tantum verde sau Strepsils, Aspirină, Dicarbocalm, Saprosan, Triferment, Scobutil și NoSpa.Economie: 70 RON/anPS: dacă după vizita la Farmacia Tei încă mai crezi că a fost reclamă mascată îți dăm voie să ne înjuri într-un comentariu 😊.Ști acele momente ale zilei în care restaurantele au reducere, sau intrarea la cinema este mai ieftină? În majoritatea sălilor de cinema biletul este mult mai ieftin în timpul săptămânii decât în weekend. În multe restaurante prețul unui meniu este mai ieftin în afara intervalului 12:00-14:00.Economie: 50 RON/an (cifra este foarte subiectivă, poate varia de la câțiva zeci de lei pe an până la câteva sute).

Totalul economiilor pentru cele 9 idei de mai sus este de 1023 de RON pe an. Poate unele dintre noi pot economisi 900 de RON, poate altele pot economisi 1300 de RON... dar asta este mai puțin important. Important este că deja ai făcut primii pași spre vacanța pe care ți-o dorești de atât de mult timp și nu ți-ai putut-o permite niciodată.